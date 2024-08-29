Gıda rezervlerinin yüzde 84'ü tükendi: Vatandaşlara et dağıtmak için hayvan itlaf edecek!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:20

Namibya Çevre Bakanlığı, ülkenin 83 fil dahil 723 vahşi hayvanı itlaf etmeyi ve etleri şiddetli kuraklık nedeniyle beslenme sıkıntısı çeken insanlara dağıtmayı planladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, itlafın, yetkililerin hayvan sayısının mevcut otlak ve su kaynaklarını aştığına inandığı parklarda ve ortak alanlarda gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, 30 su aygırı ve 60 bufalonun yanı sıra 50 impala, 100 mavi antilop, 300 zebra ve 100 eland (Bayağı Boğa Antilobu) itlaf etmeyi planlıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Güney Afrika son on yılların en kötü kuraklığıyla karşı karşıya ve Namibya geçtiğimiz ay gıda rezervlerinin %84'ünü tüketti. Namibya nüfusunun neredeyse yarısının önümüzdeki aylarda yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşaması bekleniyor.

Bakanlık, böylesine şiddetli bir kuraklıkla birlikte, yetkililerin müdahale etmemesi halinde insan-yaban hayatı çatışmalarının artmasının beklendiğini söyledi.

“Bu amaçla, belirlenen çatışma bölgelerinden 83 fil itlaf edilecek (ve) etleri kuraklık yardım programına tahsis edilecektir. Bu uygulama gereklidir ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanıldığı anayasal yetkilerimizle uyumludur” açıklamasında bulunan Bakanlık, profesyonel avcılar ve hükümetin anlaşmalı olduğu şirketler tarafından bugüne kadar 157 hayvan avlandığını ve 56 bin 800 kilogramdan fazla et elde edildiğini belirtti.

Beş güney Afrika ülkesi Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Angola ve Namibya'ya yayılan koruma alanında 200 binden fazla filin yaşadığı tahmin ediliyor ve bu da bölgeyi dünyanın en büyük fil popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Botsvana ve Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yüzlerce fil öldü.