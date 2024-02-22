Gizli Servis, hackerın peşine düştü: 'Arananlar Listesi'ne alındı!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:16

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:19

ABD Gizli Servisi (USSS), ülkede çok sayıda "siber suç" faaliyetinde bulunduğu öne sürülen "Flint" takma adıyla bilinen Rus hacker Aleksei Stroganov'u "arananlar listesi"ne aldı.

Stroganov, ABD'de, bireylerin ve şirketlerin "bilgisayar ağlarına sızmak" ve "banka kartı verilerini çalmak" gibi birçok olaya katılmaktan suçlanıyor.

Stroganov'un, ülkede Mayıs 2008'den Temmuz 2017'ye kadar ilgili siber suç faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülüyor.

Savcılık, Stroganov'un dahil olduğu iddia edilen siber suç organizasyonu kapsamında "finans kurumlarına verilen zararın 35 milyon doları aştığını" tahmin ediyor.

Stroganov, diğer suçlamaların yanı sıra üç kez banka dolandırıcılığıyla suçlandı. ABD'de bu tür suçların 30 yıla kadar hapis ve bir milyon dolar para cezasıyla sonuçlandığı biliniyor.

RUSYA'DA DA HACK FAALİYETLERİNDE BULUNMUŞ

Rusya'da da benzer suç faaliyetleri yürüttüğü kaydedilen Stroganov'un ve diğer 25 sanık hakkındaki ceza davasının, geçen yıl Haziran ayında Moskova'daki 235. Garnizon Askeri Mahkemesi'nde açıldığı belirtildi.

Stroganov, Rusya'da "ödeme araçlarının yasadışı dolaşımı" ve "organize bir suç örgütüne katılmakla" da suçlanıyor.