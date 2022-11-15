GKRY'den Ukrayna'ya eğitim desteği: Askeri personel sağlayacağız
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ülkesinin, Ukrayna ordusunun eğitimi için personel göndereceğini duyurdu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Brüksel'de gazetecilere konuştu.
Haralambos Petridis, GKRY'nin, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere personel sağlayacağını söyledi.
Petridis, "AB'nin, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım misyonuna tam destek vereceğiz. Uzman sağlamanın yollarını araştırıyoruz, misyonun yeni eğitim merkezleri için personel sağlayacağız" dedi.
GKRY askeri personelinin Almanya'daki eğitim merkezinde bulunacağını belirten Petridis, Avrupa'nın ortak savunma projelerine de destek vereceklerini aktardı.
GKRY Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim misyonunun (EUMAM Ukrayna) parçası olarak mayın temizleme konularında uzmanlık sunacağını bildirdi.
AB'nin 15 bin Ukraynalı askeri personeli eğitmesi bekleniyor.
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