Greta Thunberg'den oturma eylemi: Polis uzaklaştırdı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:39

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında olduğu onlarca eylemci, dün İsveç Parlamentosu'nun ana giriş kapılarından birinin önünde oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminin ikinci gününde yeniden parlamento kapısına gelen eylemcileri, İsveç polisi uzaklaştırdı.

İki polis memuru, Thunberg'i yerden kaldırarak yaklaşık 20 metre uzağa sürükledi. Eylemciler, dün protesto alanından ayrılmış, bugün erken saatlerde ise eylem alanına geri gelmişti.

Eylemciler dün, iklim krizinin etkileri karşısında siyasi eylemsizliğe tepki gösterirken Greta Thunberg, siyasetçilerin eyleme geçmediğini söyleymiş, "Hâlâ yanlış yöne doğru gidiyoruz. (Karbon) salımları artıyor" ifadesinde bulunmuştu.

Reuters haber ajansına açıklama yapan Thunberg, "Biz, İsveç Parlamentosu Riksdag'a girişleri engelleyen bir grup genç insanız; bunu hayatımızı destekleyen sistemlerin ve iklim krizi sonucu halihazırda öldürülen insanların yok edilmeye devam etmesini protesto etmek için yapıyoruz. Buna artık bir son verilmeli. Artık bıktık" demişti.