Gribe karşı kalkan olabilir: Bağışıklık üzerindeki etkisi kanıtlandı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:09

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:09

Kanada'daki McGill Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, mantarlarda bulunan beta-glukanın grip sırasında akciğer sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu.

Nature Immunology dergisinde yayımlanan çalışma, beta-glukanın akciğerdeki iltihaplanmayı kontrol edebildiğini ve grip kaynaklı solunum komplikasyonlarını azaltabileceğini gösterdi.

Mantarlar, bağışıklık sistemini güçlendiren birçok bileşen içeriyor. Daha önce yapılan çalışmalar, mantarların kanserin ilerlemesini yavaşlatabileceğini, kan basıncını düşürebileceğini, insülin direncini artırabileceğini ve beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koymuştu. Yeni araştırma ise, mantarlarda bulunan beta-glukanın grip sırasında akciğerleri koruyabileceğini öne sürüyor.

Çalışmanın baş yazarı Nargis Khan, beta-glukanın akciğerde aşırı iltihaplanmayı önlemek için bağışıklık hücrelerini yeniden programlayabildiğini belirtiyor. Grip sırasında nötrofiller adı verilen bağışıklık hücreleri, solunum yolundaki enfeksiyon bölgesine ilk savunma hattı olarak hareket ediyor. Ancak aşırı nötrofil aktivitesi, doku hasarına ve iltihaplanmaya yol açarak nefes almayı zorlaştırabiliyor.

Bu durum, gribin neden olduğu pnömoni (zatürre) gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ancak beta-glukanın, nötrofillerin rolünü değiştirerek akciğer iltihabını azalttığı ve solunum fonksiyonlarını iyileştirdiği keşfedildi.

BETA-GLUKAN KAYNAKLARI NELER?

Araştırmaya göre, beta-glukanın düzenli tüketilmesi grip sırasında akciğer hasarını azaltabilir ve hastalığın şiddetini düşürebilir. McGill Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Maziar Divangahi, beta-glukanın tüm mantar türlerinin hücre duvarlarında bulunduğunu belirtiyor.

Eğer mantar tüketmeyi sevmiyorsanız, beta-glukan buğday, çavdar, yosun ve nori gibi deniz yosunlarında da bulunuyor. En yüksek beta-glukan konsantrasyonu ise yulaf ve arpa gibi tahıllarda yer alıyor.

Bilim insanları, beta-glukanın insanlarda grip ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı nasıl etkili olabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Ancak bu çalışma, grip salgınının arttığı dönemde doğal bağışıklık destekleyicilerine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.