Bu markaları evinize sokmayın! Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Buna göre bazı peynir markalarında ‘mantar ilacı’ tespit edildi. İşte o markalar...

Bu markaları evinize sokmayın! Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 18:52

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanann 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde birçok markaya ait peynir çeşidi bulunuyor. 

3 harfli olarak bilinen zincir marketlerin birinde satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri, yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri de listede yer alıyor. 

Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu ürünlerde "Natamisin" bulunuyor. Pimarisin olarak da bilinen Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaç. 

İşte, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan peynir markaları:


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #peynir #mantar

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