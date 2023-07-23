Guinnes Dünya Rekorunu kırdı: 528 yıl oynadı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:14

Güncelleme: 23.07.2023 - 13:17

Piyasaya sürüldüğü 1992 yılından bu güne kadar bir çok futbol severi kendisine bağımlı hale getiren Football Manager (FM) oyununda yeni rekor kırıldı.

Championship Manager ismiyle piyasaya çıkan bir süre önce Football Manager oyununun bağımlısı Pawel Sicinski, 528 oyun yılını kapsayan en uzun süreli kayıt ile Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

Ocak 2018'de oyuna başlayan Polonyalı FM bağımlısı, futbol menajerlik oyununu toplamda 453 gün 15 saat oynadı. Oyun içinde tam 528 yıl 137 gün boyunca antrenörlük yapan Sicinski toplam 25 bin 84 maç yaptı.

AKILLARA PEP GUARDİOLA'YI GETİRDİ

Oyun içinde yüzde 73'lük bir galibiyet oranına ulaşan Pawel, Manchester City'de yüzde 73.6’lık galibiyet oranına ulaşan Pep Guardiola'yı akıllara getirdi.

Pawel, en uzun menajerlik dönemini 2114-2434 yılları arasında İzlanda'nın Fimleikafélag Hafnarfjar?ar ekibinin başındayken geçirdiğini söyledi.

Pawel, İzlanda ekibiyle başarıdan başarıya koştuğunu şu sözlerle ifade etti:

"En büyük başarım, onlarla 301 lig şampiyonluğuna ulaşmış olmamın yanı sıra 677 kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kulüpler Kupası kazanmış olmak"

Az bilinen ligleri sevdiğini belirten Pawel, "Neredeyse hiç tanınmayan bir kulüple başarıya ulaşmak çok büyük keyif ve tatmin veriyor" dedi.

Pawel, 10 bin saatten fazla FM oynayarak Alman Sepp Hedel'in rekorunu kırdı. 81 gün ve 20 saat boyunca FM oynayan Hedel, oyun içinde 333 yıllık bir kayıt elde etmişti.