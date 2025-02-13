'Gümrük vergisi' krizi tırmanıyor: AB liderlerini 'korkak tavşanlara' benzetti

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:52

ABD'nin gümrük vergisi tehdidi ve Brüksel ile Washington arasında tırmanan ticaret kavgasının ortasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan bir açıklama geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderlerini ABD ile ticaret müzakerelerine “pasif yaklaşımları” nedeniyle eleştirerek onları “korkak tavşanlara” benzetti.

Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile birlikte konuşan Orban, Brüksel'deki mevcut liderliğin Washington ile yaşanan ekonomik anlaşmazlıklarda bloğun çıkarlarını etkin bir şekilde savunma kabiliyeti konusunda şüphelerini dile getirdi.

“Sorun şu ki, Avrupa Birliği liderleri ve AB kurumları korkak tavşanlar gibi oturuyorlar” diyen Orban, mevcut AB kurumlarının “ciddiye alınamayacağını” ve Washington ile ticaret müzakerelerinde ”ciddi teklifler” ortaya koyamadıklarını söyledi.

Orban, AB'nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın inisiyatif alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Zayıflar için merhamet yoktur” uyarısında bulunan Orban, AB'yi ithalat tarifeleri konusunda Washington'a proaktif bir şekilde kendi önerilerini sunmaya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'ye getirilen tüm çelik ve alüminyuma istisna ya da muafiyet olmaksızın %25 vergi uygulayacağını açıkladı. Son verilere göre AB'nin, ABD'ye çelik ihracatı son on yılda yılda ortalama 3 milyar Euro civarında.

Aralık ayında Trump Brüksel'i, Amerikan petrol ve doğalgaz alımlarını arttırmaması halinde AB'den gelen mallara ek vergi uygulayacağı konusunda uyarmıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü yaptığı açıklamada, tarifelerin cevapsız kalmayacağını ve bloktan “sağlam ve orantılı karşı önlemleri tetikleyeceğini” belirtti.

Washington ve Brüksel arasındaki ticaret kavgası 2018 yılında Trump'ın ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Avrupa çelik ve alüminyumuna gümrük vergisi getirmesi ve AB'nin de buna misilleme yapmasıyla başladı.