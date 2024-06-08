İki lider buluşacak: Gündemde hangi konular var?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:57

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümünü anmasının hemen ardından, ABD Başkanı Joe Biden’ı cumartesi günü törenler ve geçit töreni ile karşılayacak. İki lider, ticaret, İsrail ve Ukrayna gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

İki lider, geçmişte Avustralya ile yapılan denizaltı anlaşması nedeniyle yaşanan gerilimlere rağmen, sıcak bir ilişkiye sahip. Macron ve Biden, eşleri ile birlikte Arc de Triomphe’de bir karşılama törenine katılacak ve ardından Champs-Elysees Caddesi’nde bir geçit töreni düzenlenecek. Daha sonra politika meselelerini ele alacakları bir toplantı yapacak ve akşam yemeğine katılacaklar.

Biden, 2022'de Macron’u Beyaz Saray’da bir devlet ziyareti için ağırlamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Fransa, en eski ve en derin müttefiklerimizden biridir. Bu, bu ittifakı teyit etmek ve birlikte başarmamız gerekenleri konuşmak için önemli bir an olacak” dedi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Sullivan, iki liderin görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, İsrail’in Gazze'deki Hamas ile savaşı, Hint-Pasifik'te işbirliği ve iklim değişikliği, yapay zeka ve tedarik zincirleri gibi politika konularının ele alınacağını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ülkelerin deniz hukuku uygulaması konusunda işbirliği yapacaklarını ve ABD Sahil Güvenliği ile Fransız donanmasının artan işbirliğini görüşeceklerini söyledi.

Biden ve Macron’un ayrıca NATO’yu güçlendirme konusunu da ele almaları bekleniyor. Her iki ülke de Ukrayna'ya destek sözü verirken, dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev'e yardım için kullanılması konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiller. Bir ABD Hazine yetkilisi, salı günü ABD ve G7 ortaklarının bu konuda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Biden, cuma günü Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelerek, ABD Kongresi'nin son yardım paketini onaylamadaki aylık gecikmesi için özür diledi. Zelenski, Fransa Ulusal Meclisi'ne hitap etti.

İSRAİL'E DESTEK BIDEN'A ZARAR VERİYOR

Biden, perşembe günü Normandiya'daki Amerikan Mezarlığı'nda yaptığı konuşmada, Batılı güçlere Ukrayna ile dayanışmayı sürdürme çağrısında bulundu. Macron ve Biden, ayrıca Orta Doğu’daki durumu da görüşecekler.

Biden, Ekim ayında Hamas’ın saldırısının ardından İsrail’i kararlılıkla destekledi, ancak on binlerce Filistinlinin ölümü, Biden'ın sol eğilimli siyasi tabanını İsrail konusunda olumsuz etkiledi ve bu durum, Biden’ın Kasım ayında yeniden seçilmek için Cumhuriyetçi Donald Trump’a karşı yarışırken ona zarar veriyor.

Ukrayna'nın ötesinde, Atlantik'in iki yakası arasındaki ticaret meseleleri de büyük bir yer tutacak. Biden'ın Ağustos 2022'de yasalaştırdığı Enflasyonla Mücadele Yasası, Avrupalı yetkilileri kızdırdı; bu yasayı AB şirketlerinden yatırımları çeken korumacı bir adım olarak görüyorlar.

Macron, 2022’de Washington’a yaptığı devlet ziyareti sırasında, sübvansiyon paketinin "Batı’yı parçalayabileceğini" ve COVID sonrası Avrupa toparlanmasını zayıflatabileceğini söyledi. Ancak Washington’dan bu konuda pek az taviz elde edildi ve Fransız yetkililer, bu ziyaretin amacının ABD ve AB ekonomik gündemlerini “yeniden senkronize etmek” olduğunu belirtti.