Güney Afrika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:59

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:00

Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.

Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.