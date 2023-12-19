Güney Afrika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:59
Güney Afrika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.

Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.


Güney Afrika

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