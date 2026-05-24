Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sandık başında: Aşırı sağ ve yeni hareketler yükselişte

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) seçmenler, yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimlerde yolsuzluk karşıtı kampanya yürüten yeni siyasi hareketlerin ve aşırı sağın güç kazanması beklenirken, GKRY lideri Nikos Christodoulides’i destekleyen merkez partilerin oy kaybedebileceği belirtiliyor.

500 binden fazla kayıtlı seçmen, 56 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Seçime rekor sayıda, 753 aday katılıyor.

Sandıkların TSİ 18.00’de kapanması, kesin sonuçların ise yaklaşık iki saat sonra açıklanması bekleniyor.

Parlamento seçimi, 2028’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkın siyasi eğilimini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Kendi partisi bulunmayan Nikos Christodoulides, yasaları parlamentodan geçirmek için farklı partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle seçim sonucu, hükümetin yasama desteği açısından belirleyici olabilir.

MERKEZ PARTİLERDE OY KAYBI BEKLENTİSİ

Christodoulides’i şu anda merkezde yer alan Diko, Dipa ve EDEK partileri destekliyor.

Ancak son kamuoyu yoklamaları, bu partilerden en az ikisinin seçmen desteğinde gerileme yaşayabileceğine işaret ediyor.

GKRY'nin geleneksel siyasi güçleri arasında yer alan sağcı DISY ile komünist AKEL’in de yeni siyasi hareketler karşısında oy kaybettiği belirtiliyor.

AŞIRI SAĞ VE YOLSUZLUK KARŞITI HAREKETLER ÖNE ÇIKIYOR

Anketlere göre aşırı sağcı ELAM partisinin oylarını artırması bekleniyor. Yolsuzlukla mücadele ve hesap verebilirlik söylemiyle öne çıkan ALMA ve Volt gibi yeni siyasi hareketlerin de parlamentoda güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Yolsuzlukla mücadele, seçim sürecinde seçmenlerin öncelikli gündem başlıklarından biri oldu.

Siyasi analistler, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Christodoulides’i parlamentoda yeni destek arayışına zorlayabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda ELAM ve DISY’nin olası destek seçenekleri arasında değerlendirildiği ifade ediliyor.

Ancak Christodoulides, ELAM ya da DISY’den seçim sonrası olası ittifaklara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Seçim, GKRY'deki hayat pahalılığı, konut fiyatlarına erişim sorunu ve göç tartışmalarının öne çıktığı bir dönemde yapılıyor. Son aylarda bu başlıklar, ülkedeki siyasi tartışmaların merkezinde yer aldı.