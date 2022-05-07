Güney Kore: Kim Jong-un ile görüşebiliriz

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:43

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye istekli olduğunu, ancak herhangi bir görüşmenin yalnızca Kuzey Kore'de somut sonuçlar (nükleer silahlardan arındırma) üreteceği zaman yapılması gerektiğini söyledi.

Yoon Suk-yeol, Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu vurgulayarak, "Kim Jong-un ile görüşmelerden kaçınmak için hiçbir neden yok. Ancak bu tür toplantılar sadece gösteri amaçlıysa ve somut sonuçlar getirmiyorsa, Pyongyang'ın nükleerden arındırılması ve kalkınması için yardımcı olmayacaktır" dedi.

Yoon, Kim ile olası bir zirve için herhangi bir ön koşulun Pyongyang ile çalışma düzeyinde istişareler yoluyla belirleneceğini söyledi.

'KORE ULUSU OLARAK ETKİLEŞİMİ ARTIRMALIYIZ'

Yoon Suk-yeol, Pyongyang ile "Kore halkı olarak" kültürel ve spor alanlarında etkileşimi artırma ihtiyacına işaret etti.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer programlarına karşı tedbirli olacaklarını belirterek, "Pyongyang'a (nükleer programlarıyla ilgili olarak) tutarlı sinyaller ve mesajlar göndermek çok önemli. Kuzey Kore'nin ekonomik durumunu önemli ölçüde iyileştirmek için uygulanacak programları gözden geçirip hazırlayacağız" diye konuştu.

Güney Kore eski Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kim Jong-un, 2018'de barış görüşmeleri için üç görüşme turu yaptılar, ancak daha sonra ilişkiler soğudu. Son olarak barış süreci, Kim-Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 2019 Hanoi Zirvesi'nin anlaşmasız sona ermesinden bu yana durdu.