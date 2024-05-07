Güney Kore'de rekor sıcaklık: Son 51 yılın en sıcak nisan ayı kaydedildi

Güney Kore, geçen ay, ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:43
Güney Kore'de rekor sıcaklık: Son 51 yılın en sıcak nisan ayı kaydedildi
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Korea Times'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), nisanda ülke çapındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini duyurdu.

KMA'nın verilerine göre, Güney Kore'de ortalama sıcaklık 14,9 derece ile ilk verilerin toplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ülkedeki en sıcak gün termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği 14 Nisan oldu.

KMA, sıcak hava dalgasında çok sayıda faktörün etkili olduğuna ancak buna en büyük katkıyı güney merkezli rüzgarların sunmuş olabileceğine işaret etti.

Ayrıca KMA, Kuzey Kutbu'ndan orta enlemlere inen soğuk havanın bu dönemde görülmemesinin de sıcaklığı daha fazla arttırmış olabileceğini vurguladı.

Güney Kore'nin yanı sıra Hong Kong, Çin ve Hindistan gibi çok sayıda bölge ve ülkede son yılların en sıcak nisan ayı yaşanmıştı.


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