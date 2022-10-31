Kore'de izdiham: Ünlü şarkıcı Lee Ji Han hayatını kaybetti
Güney Kore'de 29 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlaması esnasında izdiham yaşanmış, 153 kişi ezilme ve havasızlık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han olduğu ortaya çıktı.
24 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti. Produce 101'in 2. sezonunda ünü yakalan Ji Han da o kalabalıktaki isimlerden biriydi.
Lee Ji Han'ın ölüm haberini ilk olarak 'Produce 101' dizisindeki rol arkadaşları duyurdu. Han'ın menajerlik şirketi 935 Entertainment'tan yapılan açıklamada Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiği doğrulandı.
NE OLMUŞTU?
Güney Kore'nin başkenti Seul'da 29 Ekim'de düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde izdiham yaşandı. İzdiham esnasında havasızlık ve ezilme nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.
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