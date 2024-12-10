Güney Kore’deki sıkıyönetim soruşturması: İstihbarat komutanı görevden alındı

Güney Kore Savunma İstihbarat Komutanlığı’nın başında bulunan Tümgeneral Moon Sang-ho, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim uygulamasındaki rolü nedeniyle görevden alındı. Birçok üst düzey ordu ve emniyet görevlisine de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore’deki sıkıyönetim soruşturması: İstihbarat komutanı görevden alındı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 07:43

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, Güney Kore ordusunda deprem yaşandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma İstihbarat Komutanlığı’nın başında bulunan Tümgeneral Moon Sang-ho’nun, “sıkıyönetimdeki rolünün doğrulanması” nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Öte yandan, yürütülen sıkıyönetim soruşturması nedeniyle dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a konulan yurtdışı çıkış yasağının kapsamı genişledi.

Ulusal Soruşturma Ofisi’nden (NOI) yapılan açıklamada, Kore Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho, Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik ve Ulusal Meclis Polis Muhafızları Başkanı Mok Hyun-tae ile Başkent Savunma Komutanlığı şefi Korgeneral Lee Jin-woo ve Ordu Özel Harp Komutanlığı şefi Korgeneral Kwak Jong-keun’a da yurtdışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.


Etiketler: #güney kore #sıkıyönetim

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