Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz’e düştü

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:40

Güney Kore'de F-4E tipi savaş uçağının, başkent Seul’ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon’daki üsse dönerken düştüğü kaydedildi.

Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olayı araştırmak için ekip kurulduğunu duyurdu.

Hava kuvvetleri, 1970’te envantere alınan F-4 ve F-5 filolarını emekliye ayırmayı planlıyor.