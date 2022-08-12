Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz’e düştü
Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz’e düştüğü bildirildi.
Güney Kore'de F-4E tipi savaş uçağının, başkent Seul’ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon’daki üsse dönerken düştüğü kaydedildi.
Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olayı araştırmak için ekip kurulduğunu duyurdu.
Hava kuvvetleri, 1970’te envantere alınan F-4 ve F-5 filolarını emekliye ayırmayı planlıyor.
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