Depremzede yurttaş isyan etti: '12 bin 500 lira maaşla ben nasıl kira ödeyeyim'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:06

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:06

Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan aile TOKİ evlerinden hak sahibi olmalarına rağmen o günden beri kuralarda çıkmadıklarını ve evsiz kaldıklarını söyledi. Mehmet Cirit adlı vatandaş depremden sonra yerleştikleri evden ev sahibi tarafından çıkarıldıklarını ve hak sahibi oldukları evin kurada da çıkmadığını belirterek sorunlarının çözülmesini istedi. Oturdukları evden çıkarıldığını belirten kanser hastası Mehmet Cirit ,aldığı 12 bin 500 lira maaş ile ne yapacağını bilemediğini belirterek, şunları söyledi:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM GELECEK DİYORLAR AMA NE ZAMAN GELECEK BİLMİYORUZ"

"Depremde ev yıkıldıktan sonra konteynera gittik. Ondan sonra çocuğumuz rahatsız oldu ben de hastayım. Oradan çıktık, buraya geldik. Yeğenim tutturmuş Mart'a kadar çıkacaksınız diyor. Ben 12 bin 500 lira ile ev kirasını mı ödeyeyim? Ben ne yiyeyim? Ben de hastayım çocuk da hasta. Benim ev de yıkıldı orayı da yapmadılar. Orası da ne zaman yapılacak? Kentsel dönüşüm gelecek diyorlar ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Oraya müracaat etmişiz, orada hak sahibi olmuşuz ama burada yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyoruz. 12 bin 500 lira ile ben kira mı vereyim? Yıkılan evin maliyeti de yüksek. Nereden bakarsan 2 milyon falandır şimdi maliyeti. Onu da yapamıyoruz. Ben de şaşırmışım. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. İki sene oluyor deprem senesinde hak sahipliğim çıktı. AFAD'a gidiyoruz, 'senin ismin var' diyorlar ama çıkmıyor. Kuralar çekiliyor benim ismim yok kurada. Çıkar diyor ama ne zaman çıkar belli değil. Şimdi ben de şaşırmışım ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Konteynera gittiğim halde orada hakkım kayboldu kira yardımı alamadım. Bana bir an evvel evimin çıkmasını istiyorum. "

"EŞIM 12 BİN 500 TL MAAŞ ALIYOR, ONUNLA BEN KİRAYA NEREYE GİDEYİM?"

Mehmet Cirit'in eşi Bircan Cirit de hasta eşi ve engelli oğlu ile aldıkları 12 bin lira maaşla geçinemediklerini söyledi. Kiraların çok pahalı olduğunu ifade eden Bircan Cirit tek geçim kaynaklarının eşinin aldığı 12 bin 500 lira olduğunu ve bununla kira ödeyemeyeceklerini söyledi. Bircan Cirit şunları kaydetti:

"Depremde evimiz yıkıldı Sanayi'de oturuyorduk. Eşim rahatsızlandı kanser hastası. Oğlum bir kaza geçirdi. 10 aydır kimse çalışmıyor. Bizim bir akrabanın evine sığındık. Bize çık diyor. 2 senedir oturuyoruz bize çık diyor. Eşim 12 bin 500 TL maaş alıyor. Onunla ben kiraya nereye gideyim? Kiralar 10 bin, evimiz hak sahibi olmuşuz ama kuralardan çıkmıyoruz ne yapalım? AFAD'a gittik, müdür 'yapacak bir şey yok' dedi. Yılbaşında kuralar çekilecek. Çıkada bilir, çıkmayada bilir. Ev sahibi de 'çık' diyor. Ben 12 bin lirayla ben kira mı vereyim? Kendimizi mi geçindirelim? Benim oğlum sürekli hastaneye gidiyor, geliyor. Bu ayın içerisinde 6-7 defa hastaneye gidip geldi. Ne