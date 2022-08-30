Guterres'ten uluslararası topluma çağrı: Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması yürürlüğe konulsun

30 Ağustos 2022 Salı, 16:02

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya ülkelerine tüm nükleer denemelerin yasaklanmasına yönelik antlaşmanın yürürlüğe konulması çağrısı yaptı.

Antonio Guterres, nükleer denemelerinin uzun zamandır gezegenin doğal çevresini ve gezegeni evi olarak gören türleri ve insanları zehirlediğini hatırlatarak, Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün'ün "dünyanın en sonunda tüm nükleer denemelere yasal olarak bağlayıcı bir yasak getirmesi için bir alarm zili" olduğunu vurguladı.

Guterres, "Nükleer risklerin yeni zirvelere tırmandığı günümüzde etkili bir doğrulama sistemiyle desteklenen Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın tam olarak yürürlüğe sokulmasının zamanı geldi" diye konuştu.

Guterres ayrıca, "Bu önemli günde tüm dünyayı insanların ve gezegenin sağlığı ve hayatta kalması için harekete geçmeye çağırıyorum. Denemelere artık tümüyle son verilmesini sağlayalım ve nükleer silahları bir daha gelmemek üzere tarihin tozlu sayfalarına gömelim" dedi.