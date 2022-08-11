Guterres'ten Kenya'ya 'barışçıl seçim' tebriği
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, barışçıl seçimden ötürü Kenya'yı tebrik etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya halkını, 9 Ağustos'taki seçimlerin barışçıl şekilde tamamlanmasından dolayı tebrik etti.
Guterres, yaptığı açıklamada, seçim süreci boyunca yerel makamların ve Kenya halkının önemli bir çaba ortaya koyduğunun altını çizdi.
Guterres, tüm siyasi tarafların ve Kenya halkının seçim sonuçlarını beklerken de aynı sükunet, sabır ve saygı ortamını koruyacağına inandığını kaydederek, BM'nin ülkedeki demokratik süreci destekleme çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
KENYA'DA SEÇİM
Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemleri sürüyor.
Başkanlık seçiminde Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ve Raila Odinga yarışı başa baş götürüyor.
Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.
Ülkenin yeni devlet başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.
Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.
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