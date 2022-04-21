Haiti'de uçak düştü: 5 kişi öldü

Haiti'de Jacmel'e giden bir uçak yola düşerek kamyona çarptı. Kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 10:59
Haiti'de uçak düştü: 5 kişi öldü
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Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te, küçük uçağın yola düşüp kamyona çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki sahil şehirlerinden Jacmel’e gitmeye çalışan küçük bir uçağın düşüp soda şişeleri taşıyan kamyona çarptığı bildirildi.

Kazada, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybederken yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkede 2021'de başkent yakınlarında özel bir uçak düşmüş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.


Haiti uçak kazası

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