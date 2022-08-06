Hamas lideri Heniyye'den 'Gazze' açıklaması: Asılsız bahanelerle saldırıyorlar
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları konuştu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
İsmail Heniyye, "Gazze'deki Filistinlilere karşı işlenen suçların İsrail'in, asılsız bahanelerin arkasında sakladığı saldırgan niyetlerinin bir ifadesi olduğunu" belirterek, saldırıların durması gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sükunetin sağlanması ve akan kanın durması için yoğun temaslar yürütüldüğü aktarıldı.
Mısır yerel basınında daha önce yer alan bir haberde, Kahire'nin, Tel Aviv yönetimine, Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ilettiği ifade edilmişti.
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