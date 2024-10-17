Hamas lideri Yahya Sinwar’ın 'öldürüldüğü' iddiası

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 17:16

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "IDF’nin Gazze’deki operasyonları sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Teröristlerden birinin Yahya Sinwar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada teröristlerin kimliği tespit edilemiyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Sinwar, İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine gelmişti.

KANAL 12: “SİNWAR ÖLDÜ”

Kanal 12, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Sinwar'ın öldüğünü söylediğini aktardı.

Kanal 12, söz konusu olayın dün meydana geldiğini ve bölgede görev yapan İsrailli birliklerinin, Sinwar'ın orada olduğunu bilmediğini belirtti.

Askerlerin, birkaç Hamas üyesinin bir binaya girdiğini tespit etmesi üzerine binaya saldırı emri verildiğini ve binanın çökertildiğini aktaran Kanal 12, askerlerin ancak hasarı incelemeye geldikten sonra binada öldürülen teröristlerden birinin Sinwar'a çok benzediğini fark ettiklerini açıkladı.

Sinwar'a ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu alanın ağır bubi tuzaklı olması nedeniyle, henüz cesedin İsrail'e geri getirilemediğini kaydeden Kanal 12, cesedin üzerinde el bombası taşıyan bir askeri yeleğin de olduğunu duyurdu.

SAVUNMA BAKANI GALLANT'DAN X'TE PAYLAŞIM

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Sinwar'ın öldürüldüğü yönündeki haberlere ilişkin X'te Levililer kitabından alıntı yaparak “Düşmanlarınızı kovalayacaksınız ve onlar kılıçla önünüze düşecekler. - Levililer 26” ifadelerini kullandı.

Gallant, “Düşmanlarımız saklanamaz. Onları takip edip ortadan kaldıracağız” diye ekledi.

Levililer kitabı,Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını teşkil eden Tevrat'ın üçüncü kitabıdır. Toplam 27 baptan oluşan Levililer, Yunanca Levitikos kökünden gelir. İbranice adı olan Va-Yikra "Ve çağırdı" anlamındadır.

İSRAİLLİ GAZETECİ: “BÜYÜK OLASILIKLA SİNWAR”

Axios muhabiri Barak Ravid'e göre üç İsrailli yetkili evde bulunan üç cesetten birinin “büyük olasılıkla” Hamas lideri olduğunu söyledi.

Ravid, İsrailli yetkililerin kendisine hala DNA ve parmak izi teyidi beklediklerini söylediklerini, ancak ellerinde Sinwar'ın hapishanede geçirdiği döneme ait DNA ve parmak izlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.