Washington Post: İsrail, yakında İran'ı vurabilir

ABD merkezli Washington Post, İsrail'in, önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabileceğini, ancak hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti.

Washington Post: İsrail, yakında İran'ı vurabilir
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:11

Washington Post'un, İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabilir.

Gazeteye konuşan yetkililer, misilleme için hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini belirttiler. 

Ancak CNN, 16 Ekim'de kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin, İsrail'in 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce saldırmasını beklediğini bildirdi. 

Habere göre, İsrail'in saldırı planı hazır ve Başbakan Benjamin Netanyahu,  Washington'a operasyonun askeri hedeflerle sınırlı kalacağı, petrol ve nükleer tesislerden kaçınılacağı konusunda güvence verdi.

15 Ekim'de Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in İran'a “kesin ve ölümcül bir yanıt” vereceği sözünü verdi.


Etiketler: #ABD #israil

İlgili Haberler

Yaşayan en yaşlı ABD Başkanından seçim kararı: Trump mı, Harris mi?

Yaşayan en yaşlı ABD Başkanından seçim kararı: Trump mı, Harris mi?
ABD’de savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!

ABD’de savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye rest: 'Savaş gemileri ve askeri üsler, menzilimizde...'

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye rest: 'Savaş gemileri ve askeri üsler, menzilimizde...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler