Washington Post: İsrail, yakında İran'ı vurabilir
ABD merkezli Washington Post, İsrail'in, önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabileceğini, ancak hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti.
Washington Post'un, İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, önümüzdeki günlerde İran'a misilleme yapabilir.
Gazeteye konuşan yetkililer, misilleme için hangi hedeflerin seçileceği konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini belirttiler.
Ancak CNN, 16 Ekim'de kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin, İsrail'in 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce saldırmasını beklediğini bildirdi.
Habere göre, İsrail'in saldırı planı hazır ve Başbakan Benjamin Netanyahu, Washington'a operasyonun askeri hedeflerle sınırlı kalacağı, petrol ve nükleer tesislerden kaçınılacağı konusunda güvence verdi.
15 Ekim'de Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in İran'a “kesin ve ölümcül bir yanıt” vereceği sözünü verdi.
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