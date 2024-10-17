İsrail'den 'Hizbullah'ın kalesine' hava saldırısı: 'Tabur komutanı öldürüldü...'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:03

Güncelleme: 17.10.2024 - 15:03

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Hizbullah'ın tabur komutanlarından Hüseyin Muhammed Auda'nın öldüğü iddia edildi.

IDF'den yapılan açıklamada, Auda'nın, "Hizbullah'ın kalesi" olan bölgedeki birkaç kasabadan İsrail'e roket atılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

IDF'ye göre, hava saldırılarında 45 terörist öldürüldü ve aralarında silah depoları, roket rampaları ve askeri amaçlarla kullanılan binaların da bulunduğu 150 Hizbullah mevzisi imha edildi.