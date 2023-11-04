Hamas liderinin evine İHA saldırısı
Hamas lideri İsmail Haniye’nin Gazze’deki evinin İsrail‘e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından bombalandığı duyuruldu.
İsrail’in, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini bombaladığı öğrenildi.
Hamas’ın medya kuruluşu Mescid-i Aksa Radyosu, İsrail’e ait SİHA’ların İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini vurduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, Haniye’nin o sırada evde olmadığı belirtildi.
2019 yılından beri Türkiye ve Katar’da yaşadığı belirtilen Haniye’nin aile üyelerinin, saldırı anında evde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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