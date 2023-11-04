Hamas liderinin evine İHA saldırısı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 04.11.2023 - 13:29

İsrail’in, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini bombaladığı öğrenildi.

Hamas’ın medya kuruluşu Mescid-i Aksa Radyosu, İsrail’e ait SİHA’ların İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini vurduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, Haniye’nin o sırada evde olmadığı belirtildi.

2019 yılından beri Türkiye ve Katar’da yaşadığı belirtilen Haniye’nin aile üyelerinin, saldırı anında evde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.