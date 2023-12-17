Hamas'tan Avrupa'ya çağrı: 'ABD'ye baskı yapın'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:22

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken, İsrail ordusu ABD desteğiyle saldırılarına devam ediyor. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Savaş alanında elde ettiğimiz başarılarla halkımız direnç göstermeye devam ediyor. Bu durum dünyadaki çok sayıda ülkeyi tutumlarını değiştirmeye, çok sayıda siyasetçiyi de sivillerimizin kanıyla dolu İsrail açıklamalarını kabul etmemeye itiyor” dedi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’nın ateşkes çağrısında bulunan açıklamalarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda savaşın durdurulması için yapılan oylamaya değinen Hamdan, “Bunlar, uluslararası toplumda düşmanın yüzünün açığa çıktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin sürekli değişen tutumuna güvenmediklerini kaydeden Hamdan, “ABD’nin tutumu, Başkan Biden’a yaklaşan seçime mal olabilecek bir krizden kaynaklanıyor. Eğer isteselerdi, İsrail’e silah sağlamayı durdurabilir, BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto haklarını kullanmayabilirlerdi” şeklinde konuştu.

ABD’nin bu işgalin, etnik temizliğin, kadın ve çocukların öldürülmesinin suç ortağı olduğunu vurgulayan Hamdan, "Bize yönelik bu saldırganlığı reddeden tüm Avrupa ülkelerini, halkımıza yönelik soykırım için İsrail'e 'yeşil ışık' yakan ABD'ye baskı yapmaya çağırıyoruz” dedi.