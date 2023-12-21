Hamas'tan 'insani ara' açıklaması: 'Saldırganlık sona ermedikçe müzakere olmayacak'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:24

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:24

İsrail'in saldırıları 76'ncı gününde sürerken, Gazze'de olası bir "insani ara" dönemine ilişkin Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas, İsrail'in saldırganlığı sona erene kadar Filistinli grupların esir takası konusunda her türlü müzakereyi reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Saldırganlık tamamen sona ermedikçe esirler veya takas anlaşmaları hakkında konuşulmaması yönünde Filistin ulusal kararı var" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BASINI: HAMAS, 3 İSMİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYOR

İsrailli Yediot Ahronot gazetesi ise Hamas'ın, esir takası anlaşmasına 3 Filistinli liderin dahil edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi. Habere göre Hamas, İsrail ile esir takası anlaşmasında Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi’nin serbest bırakılmasını istiyor.

"BERGUSİ'NİN SERBEST BIRAKILMASI DEĞİŞİM GETİRİR"

Filistin’deki kamuoyu araştırmalarında, 64 yaşındaki Mervan Bergusi, Fetih liderleri arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan sonraki isim olarak öne çıkıyor. Hakkında 5 müebbet ile 40 yıl hapis cezası bulunan Bergusi, 2002’den bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. İsrailli gazete, “Bergusi’nin serbest bırakılmasının Filistin yönetiminin çehresini değiştirebileceğini” savunuyor.

Hamas’ın serbest bırakılmasını istediği, İsrail’in, 2001’deki eski İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi’nin öldürülmesine karışmakla suçladığı FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat, Aralık 2008’de gözaltına alınmış ve hakkında 30 yıl hapis cezası verilmişti. Hamas’ın önde gelen yöneticilerinden Abdullah el-Bergusi ise 67 müebbet hapis cezasıyla İsrail mahkemeleri tarihinde benzeri görülmemiş bir hüküm ile cezaevinde tutuluyor. İsrail, mühendis Abdullah el-Bergusi’yi 66 İsraillinin ölümüne 500’ünün de yaralanmasına neden olan saldırıların patlayıcılarını yapmakla suçluyor.

İsrail, Hamas ile 2011’de yaptığı esir takası anlaşmasında 3 Filistinli liderin anlaşmaya dahil edilmesini reddetmişti.