Hareket halindeki Tesla’nın sürücü koltuğundaki köpek gündem oldu
ABD’nin Texas eyaletinde hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına görüntülenen köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.
ABD’nin Texas eyaletinde otopilot özelliğine sahip Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpek sosyal medyanın gündemine oturdu.
Görüntüleri kaydeden Blake Missick adlı kişi, “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?” diyerek olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar görüntünün kurgu olduğunu ve takipçi kazanmak için özellikle kayda alındığını aktardı.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 18, 2021
Hareket halindeki Tesla’nın sürücü koltuğundaki köpek gündem oldu
Missick'in daha önce de bu tarz görüntüler paylaşması, Tesla’nın otopilotunun 30 saniye içerisinde direksiyona dokunulmasını isteme özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi.
Missick görüntünün kurgu olduğu iddialarına ise, "Hayır, bu benim işim değil. Ama keşke Tesla'sı olan birini tanısaydım, bu harika olurdu" diyerek cevap verdi.
Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu. Görüntüler, tepkiyle karşılanmış ve otonom sürüşe bu kadar fazla güvenilmemesi gerektiğine dair haberler basında yer almıştı.
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