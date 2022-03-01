Harkov'da yaşanan patlama saniye saniye kamerada

01 Mart 2022 Salı, 10:39

Ukrayna’nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Askeri hedefler dışında sivil yerleşim alanlarını da vurmaya başlayan Rus ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Harkov kentine girmek için çabalıyor. Ukrayna halkının direnişi ile karşılaşan Rus ordu güçleri, kentteki belediye binasını füzeyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

BAŞKENT KİEV'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkent Kiev de günlerdir ağır saldırı altında. Sivillerin bir kısmı direnirken bir kısmı ise ateş altındaki kentten kaçmanın yollarını arıyor. Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı niteliği taşıyan sirenler çaldı.