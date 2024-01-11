Harkov’u S-300 füzeleriyle hedef aldı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov kentinde bir otele S-300 füzeleriyle düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:38
Harkov’u S-300 füzeleriyle hedef aldı
Abone Ol google-news

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya’ya ait 2 S-300 füzesinin yerel saatle 22.30 sıralarında 31 kişinin bulunduğu bir otele isabet ettiğini, saldırıda 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan 9’unun hastaneye kaldırıldığını, 2’sinin ayakta tedavi edildiğini ifade den Sinegubov, 35 yaşındaki bir yaralının durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle otelde büyük hasar oluşurken, park halindeki araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Harkov Emniyet Müdürü Volodimir Tymoshko, otelde bugüne kadar hiçbir askeri personelin kalmadığını ve bunun bilindiğini ifade ederek, oteli gazetecilerin kullandığını kaydetti.

Rus füzelerinin hedef aldığı otelde Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de bulunduğu öğrenildi.

AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl’ın otelden kendi imkanlarıyla çıktığı, Kachkachişvili’nin ellerinde hafif kesikler oluştuğu belirtildi.


Rusya Ukrayna

İlgili Haberler

8 ülke Rusya'ya karşı birleşti

8 ülke Rusya'ya karşı birleşti
Rusya'da iki günde iki gazeteci ölü bulundu

Rusya'da iki günde iki gazeteci ölü bulundu
Rusya'nın Türkiye'den yumurta ithalatı sürüyor

Rusya'nın Türkiye'den yumurta ithalatı sürüyor

En Çok Okunan Haberler