Havaalanında panik: Uçaktan kıvılcımlar yükseldi
ABD’nin Tennessee eyaletinde iniş takımları açılmayan kargo uçağı, gövdesi üzerine iniş yapınca sürtünmenin etkisiyle kıvılcım çıktı.
ABD’nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga Havalimanı’ndan Memphis kentine gitmek üzere havalanan kargo şirketi FedEx’e ait Boeing 757 tipi uçakta kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.
Havalimanına dönen kargo uçağı, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövdesinin üzerine indi.
Pistte ilerleyen uçağın gövdesinden sürtünmenin etkisiyle kıvılcım çıktı.
Chattanooga İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, içinde 3 mürettebat bulunan uçağın pist dışında güvenli bir alanda durduğu, uçağın alev almadığı, yalnızca motorundan duman çıktığı belirtildi.
Olayın ardından havalimanının ana pisti kapatıldı.
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