Havada panik: Uçağın kapısını açmaya çalıştı

ABD'de American Airlines'a ait uçak, bir yolcunun uçuş anında acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine New Mexico'ya geri dönmek zorunda kaldı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:16
Havada panik: Uçağın kapısını açmaya çalıştı
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ABD'de uçakta korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra acil durum kapısını açmaya çalıştı.

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanı'na gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı. 

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Olay çıkaran yolcunun acil durum kapısını açmaya çalışmadan önce uçaktan inmek istediğini söylediği belirtildi. Uçaktaki diğer yolcuların acil durum kapısını zorlayan adama müdahale ettiği kaydedilerek, bir uçuş görevlisinin de tedbir amacıyla yolcunun bacaklarını bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı aktarıldı.

Olayın ardından Albuquerque Uluslararası Sunport'a geri dönen uçaktaki yolcu yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.


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