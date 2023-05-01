Hindistan: Çin'in sınır ihlalleri ilişkilerimize yansıyor
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, tüm ülkelerle ilişkilerinin ilerlemesini istediklerini ancak Çin'in farklı bir kategoride olduğunu bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
Hindistan'ın tüm ülkelerle ilişkisinin ilerlemesini istediğini söyleyen Jaishankar, "ABD, Avrupa, Rusya veya Japonya olsun, ayrıcalık beklemeden tüm bu bağların ilerlemesini sağlamayı deniyoruz" ifadesini kullandı.
Çin'in sınır anlaşmazlıkları ve halihazırdaki ilişkilerin anormal doğası nedeniyle kısmen farklı bir kategoride olduğunu vurgulayan Jaishankar, bunun, Çin'in sınır yönetimine ilişkin anlaşmaları ihlal etmesinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.
Jaishankar, Çin ve Hindistan'ın paralel bir zaman diliminde yükselişinin, rekabetçi yönlerinin de olduğuna işaret etti.
Jaishankar, ülkesinin önem verdiği başlıca konular arasında komşuluğun olduğunu kaydetti.
Hindistan'ın bölge genelinde bağlantı, temaslar ve işbirliğinde ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Jaishankar, "Ancak Pakistan, sınır ötesi terörizmden dolayı istisna olmayı sürdürüyor" dedi.
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