Hindistan, Çin'in sınırdaki ihtilaflı alanları isimlendirme adımını reddetti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:06

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:06

BBC'nin haberine göre Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Çin'in Arunaçal Pradeş eyaletindeki ihtilaflı sınır bölgesi boyunca 11 yerin adını değiştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çin ilk kez böyle bir girişimde bulunmadı. Bunu tamamen reddediyoruz" dedi.

Arunaçal Pradeş'in Hindistan'ın ayrılmaz, devredilemez bir parçası olduğunu vurgulayan Bagchi, "Uydurma isimler verme girişimleri bu gerçeği değiştirmeyecektir" ifadesini kullandı.

Yaşanan son gerginlik, Çin Sivil İşler Bakanlığının 1 Nisan'da "Güney Tibet'te bazı coğrafi adları standartlaştırdığını" açıklamasının ardından başladı.

Söz konusu adım, dağ zirvelerini, yerleşim alanlarını, nehirleri ve eyalet başkenti Itanagar'a yakın bir kasabayı içeriyor.

Öte yandan henüz Pekin'den konuya ilişkin yorum yapılmadı. Pekin, ilk olarak 2017'de Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın bölgeyi ziyaretinin ardından Arunaçal Pradeş'teki 6 bölgenin adını değiştirmeye çalışmıştı.

Aralık 2022'de ise ikinci bir liste yayınlayan Çin, bu kez bölgedeki 15 yerin adını değiştirmiş, Hindistan buna sert tepki göstererek değişiklikleri reddetmişti.

GERGİNLİK SÜRÜYOR

İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşanmış, iki taraftan yararlananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği hat, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.