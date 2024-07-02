Hindistan'da ayin sırasında 87 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:14

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:18

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir dini etkinlikteki izdiham nedeniyle en az 87 kişinin hayatını kaybetti.

İzdiham, başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Hathras bölgesindeki bir köyde meydana geldi.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Bölgedeki polis sözcüsü Manish Chikara Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Şu anda kesin sayıyı veremem fakat yaklaşık 60 kişi yaşamını yitirdi. Sayının artma ihtimali var" dedi.

Öte yandan NDTV'de yer alan bir habere göre izdihamda ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış görüntülerde yerel bir hastanenin dışında yere yığılmış cesetler görülüyor.

İZDİHAM NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Hathras bölge yöneticisi Ashish Kumar, "Olay, insanların mekanı terk etmeye çalıştığı sırada aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldi" dedi.

İsimsiz bir tanık, India Today yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, etkinlik alanında dar bir çıkış olduğunu belirtti: "Bir alana doğru çıkmaya çalışırken aniden bir kargaşa başladı ve ne yapacağımızı bilemedik."

Uttar Pradesh, 200 milyondan fazla nüfusuyla Hindistan'ın en kalabalık eyaleti. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olayla ilgili bir soruşturma başlatılmasını emretti.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını veren bölge yetkilisi Yogi Adityanath sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlgili yetkililere yardım ve kurtarma faaliyetlerini savaş esasına göre yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları için talimatlar verildi" dedi.