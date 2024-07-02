Hindistan'da ayin sırasında 87 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir dini etkinlikte yaşanan izdihamda en az 87 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir dini etkinlikteki izdiham nedeniyle en az 87 kişinin hayatını kaybetti.
İzdiham, başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Hathras bölgesindeki bir köyde meydana geldi.
POLİS AÇIKLAMA YAPTI
Bölgedeki polis sözcüsü Manish Chikara Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Şu anda kesin sayıyı veremem fakat yaklaşık 60 kişi yaşamını yitirdi. Sayının artma ihtimali var" dedi.
Öte yandan NDTV'de yer alan bir habere göre izdihamda ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.
Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış görüntülerde yerel bir hastanenin dışında yere yığılmış cesetler görülüyor.
İZDİHAM NEDENİYLE MEYDANA GELDİ
Hathras bölge yöneticisi Ashish Kumar, "Olay, insanların mekanı terk etmeye çalıştığı sırada aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldi" dedi.
İsimsiz bir tanık, India Today yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, etkinlik alanında dar bir çıkış olduğunu belirtti: "Bir alana doğru çıkmaya çalışırken aniden bir kargaşa başladı ve ne yapacağımızı bilemedik."
Uttar Pradesh, 200 milyondan fazla nüfusuyla Hindistan'ın en kalabalık eyaleti. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olayla ilgili bir soruşturma başlatılmasını emretti.
YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını veren bölge yetkilisi Yogi Adityanath sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlgili yetkililere yardım ve kurtarma faaliyetlerini savaş esasına göre yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları için talimatlar verildi" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Kritik sanıklardan akılalmaz sözler
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- 'Eurovision'dan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum'
- En kibar erkekler hangi burçlardan çıkıyor?