Hindistan'da çiftçiler, kadın güreşçilerin protestosuna destek verdi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 08:10

Güncelleme: 08.05.2023 - 08:10

Hindistan'da kadın güreşçilerin güreşçiler, cinsel istismarla suçladıkları Hindistan Güreş Federasyonu (WFI) Başkanı Brijj Bhushan Sharan Singh ve söz konusu antrenörlerin görevden alınması talebiyle başkentteki Jantar Mantar Anıtı etrafında yaklaşık 10 gündür protesto düzenliyor.

Çiftçilerin güreşçilerin gösterilerini desteklemek üzere başkente gelmeye başlaması üzerine Yeni Delhi'nin bazı noktalarına 2 bin polis ve paramiliter güç sevk edildi.

Yeni Delhi polisi, güreşçilere destek için başkente gelecek çiftçilerin traktörlerle girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin önde gelen kadın güreşçilerinden Vinesh Phogat'ın başını çektiği grup, bazı antrenörler ile federasyon başkanı Singh'i kamplarda kadın güreşçilere cinsel istismarda bulunmakla suçluyor.

Phogat, cinsel istismara uğrayan 10 ila 20 kadın güreşçi tanıdığını iddia ederken konuya ilişkin 6 kadın ve 18 yaş altı gruplardaki bir güreşçinin polise şikayette bulunduğu belirtiliyor.

Federasyon Başkanı Singh ise suçlamaları reddederek soruşturmaya ve her türlü yüzleşmeye hazır olduğunu ifade ediyor.