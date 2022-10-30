Hindistan şeker ihracatı kısıtlamalarını uzattı

Hindistan Dış Ticaret Genel İdaresi şeker ihracatı üzerindeki kısıtlamaların 2023 Ekim ayına uzatıldığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 17:43
Hindistan şeker ihracatı kısıtlamalarını uzattı
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Ülkeler gıda enflasyonuyla mücadele etmek için tarımsal üretime dayalı ihracatı sınırlayan kararlarına devam ediyor.

Son olarak Hindistan'dan bu yönde bir karar geldi. Hindistan Dış Ticaret Genel İdaresi şeker ihracatı üzerinde uygulanan kısıtlamaların Ekim 2023 tarihine kadar uygulanacağını belirtti.

10 MİLYON TON SINIRLAMA

Mayıs ayında Hindistan şeker rezervlerinin korunması ve enflasyonun kontrol altında tutulması için şeker ihracatını 10 milyon ton ile sınırlama kararı aldı.

Dünyanın en büyük şeker üreticisi Hindistan ihracatta da Brezilya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Mayıs ortasında gıda güvenliği ve enflasyon tehlikesine dikkat çeken Hindistan, buğday ihracatının da durdurulduğunu açıklamıştı.


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