Hindistan’da minibüs şarampole yuvarlandı
Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde, içinde 36 yolcunun bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen çok sayıda ordu personeli ve polis ekibi, bölge halkıyla kurtarma operasyonlarına katıldı.
Sawjian köyünden Mandi kentine doğru hareket eden otobüste bulunan 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Araçtan kurtarılan yaralılar yakındaki hastaneye sevk edildi.
Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından yapılan açıklamada, "Poonch bölgesindeki Sawjian köyünde yaşanan trajik trafik kazasında hayatını kaybedenler için derinden üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim ve dualarım yaslı ailelerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.
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