Hindistan’da Nipah virüsü tehlikesi: Ülke alarma geçti

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:50

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:50

Hindistan’ın Kerala eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede alarma geçildi.

Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, Pandikkad kasabasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocukla temasa geçenlerin testten geçirildiğini ve karantinaya alındığını açıklayarak 60 kişinin daha Nipah virüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

Sağlık yetkilileri bölge halkından kamusal alanlarda maske takmak, hastaları ziyaret etmekten kaçınmak gibi önlemler alınması uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü, zoonotik (hayvanlardan bulaşan) bir hastalık olarak nitelendirdi.

Virüsün, meyve yarasası gibi hayvanların yanı sıra enfekte kişiler ile temas sonucu da bulaşabileceği ifade ediliyor.

DSÖ, ayrıca virüsü bir salgını tetikleyebileceği gerekçesiyle “öncelikli” olarak tanımlıyor.

Nipah virüsü, Kerala eyaletinde ilk kez tespit edildiği 2018 yılından bu yana onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu. 14 yaşındaki çocukta Nipah virüsü Cumartesi günü tespit edilmiş, dün de hayatını kaybetmişti.