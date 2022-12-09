Hindistan'da tren istasyonunda elektrik çarpan görevli raylara düştü

Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü.

İHA
09 Aralık 2022 Cuma, 10:06
Hindistan'da tren istasyonunda elektrik çarpan görevli raylara düştü
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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü. Elektrik akımına kapılan görevli, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü olarak rayların üzerine düştü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. 

Çevredekiler, şahsın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi. 

Yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor. 


Hindistan Tren İstasyon Elektrik akımı

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