Hindistan’dan Afrika’ya aşı sözü
Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afrika ülkelerine aşı gönderme sözü verildi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Covid-19'un yeni bir varyantı olan Omicron'un ortaya çıktığını görüyoruz. Şu ana kadar Omicron varyantından etkilenen, Afrika başta olmak üzere diğer ülkelerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Hindistan Hükümeti, Hindistan'da üretilen aşıların tedariki de dahil olmak üzere, Omicron varyantı ile mücadele eden Afrika ülkelerini desteklemeye hazırdır” ifadelerini kullandı.
ŞU ANA KADAR 25 MİLYON AŞI TEDARİK EDİLDİ
Bakanlık, şu ana kadar Hindistan’ın Afrika’da 41 ülkeye 25 milyon dozdan fazla aşı hibe edildiğini belirterek, “Hindistan, şimdiye kadar, 16 ülkeye hibe olarak yaklaşık 1 milyon doz ve 33 ülkeye COVAX tesisi kapsamında 16 milyondan fazla doz dahil olmak üzere, Afrika'daki 41 ülkeye 25 milyon dozdan fazla Hindistan yapımı aşı tedarik etti” ifadelerine yer verdi.
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