Hindistan’ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 21:46
Hindistan’ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp
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Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı.

Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.


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