Hindistan’ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı.
Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
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