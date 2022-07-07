Bolu'da sağanak sele neden oldu
Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.
İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, Çeltikdere köyündeki iki mahalleden geçen 7 derenin taşmasıyla sele neden oldu.
Sel nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, sağanak nedeniyle ilçede sel meydana geldiğini belirterek, "Çeltikdere köyünde 2 mahalleden geçen dereler taştı. Yerleşim alanlarında zarar yok, ekili alanlar zarar gördü" diye konuştu.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- Yasağın gerekçesi 'milli güvenlik'miş
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto