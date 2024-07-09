Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:58
Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düğünlerde havaya ateş açanlara yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda, Çomaklı Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Kullandığı silah da ele geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.


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