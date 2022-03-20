Hiroşima'dan Ukrayna'da 'nükleer silah kullanılmaması' çağrısı
2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından atom bombası atılan Hiroşima, savaşın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor. Son olarak Hiroşima eski Belediye Başkanı, 'nükleer silah'larla ilgili Rusya'ya çağrı yaptı.
Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba Tadatoşi, Ukrayna'ya açtığı savaşta Rusya'ya 'nükleer silah kullanmama' çağrısı yaptı.
Akiba, ay başında kamuoyunda imzaya açtığı 'liderlerin Ukrayna'da nükleer silaha başvurmamalarını isteyen' dilekçesi sonrası basınla buluştu.
Japonya Dış Muhabirler Kulübündeki (FCCJ) toplantıda Akiba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidine tepki gösterdi.
ABD'nin 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı nükleer bombaları anımsatan Akiba, mağdurların 'canlı cehennemi yaşamaya' maruz kaldığını söyledi.
Dünya liderlerinden, 'nükleer bir saldırının yol açacağı hasarın gözlemlenmesi için iki şehri ziyaret etmelerini' isteyen Akiba, ülkesine de seslendi.
Akiba, Ekim 2021 seçimlerinde Hiroşima seçim bölgesinden meclise giren Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya 'liderleri ikna et' çağrısında bulundu.
Kişida'dan, Putin dahil dünya liderleriyle bir araya gelmesini talep eden Akiba, atom bombası mağdurlarının inançlarını, muhataplarına aktarmasını istedi.
1 Mart'ta duyurduğu dilekçesi şimdiye dek 95 bin imzaya yaklaşan Akiba, 1999-2011 döneminde Hiroşima Belediye Başkanlığı yapmıştı.
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