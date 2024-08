Hizbullah, İsrail'e ait hava üssünü vurdu

İsrail ordu radyosu, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırısı sırasında bir hava üssüne iki adet tanksavar füzesi isabet ettiğini ve yukarı Galilee bölgesi ile Meron'da alarmların devreye girdiğini ve duyurdu.

Radyo, üssün işlevsel kapasitesinin ve algılama sisteminin çalışmaya devam ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öne sürdü.

Arap basınında, "Hizbullah tarafından vurulan Meron hava trafik kontrol üssünün, İsrail'deki iki ana üsten biri olduğu ve kuzeyde yer alan bu üssün, İsrail için stratejik bir merkez olmasının yanı sıra birincil gözetleme ve istihbarat faaliyetleri açısından da önemli bir nokta olduğu" kaydedildi.

Öte yandan, Hizbullah'ın sabah saatlerinden itibaren İsrail topraklarında bir çok noktayı hedef aldığı belirtilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlık, sosyal medya platformu X'te yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzeydeki binlerce İsrailli cuma öğleden sonrasını böyle geçirdi. Hizbullah'ın kendi topraklarından fırlattığı her bir roketten Lübnan hükümetini sorumlu tutuyoruz. İsrail halkını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız."

This is how thousands of Israelis in the north spent Friday afternoon.



We hold the Lebanese government responsible for every single Hezbollah rocket launched from its territory.



We will take all necessary measures to protect the people of Israel. pic.twitter.com/HrTpYrjmaO