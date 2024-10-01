Hizbullah'a yakın televizyon kanalının binası vuruldu

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:32

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:32

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde yer alan Sirat Kültür Kanalı'nın binasının da aralarında bulunduğu birkaç yeri hedef aldı.

Bölgeye yönelik gece düzenlenen İsrail hava saldırılarında can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Sirat Kültür Kanalı, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırılarında hedef alınan ilk yayın kuruluşu oldu.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.