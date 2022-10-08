Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: Gücümüze inanıyor ve tüm olasılıklara hazırız

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:38

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh Ali Damuş, İsrail'in yalnızca "güç dilinden" anladığını savundu.

Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde olası bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağıyla ilgili olarak Damuş, "Lübnan'ın haklarının sadece müzakere yoluyla elde edilebileceğini düşünenler yanılıyor" dedi.

Mehr'in aktardığına göre Damuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman (İsrail) diplomasi dilinden değil, sadece güç dilinden anlıyor ve geçmişteki tüm deneyimler bunu ispatlıyor. Gücümüze inanıyor ve tüm olasılıklara hazırız. Lübnan'ın haklarını korumak için sessiz kalmayı kabul etmeyiz. Günümüzdeki direniş her zamankinden daha güçlüdür."

"İSRAİL PSİKOLOJİK SAVAŞ UYGULUYOR"

Damuş, "Lübnan'ın direniş denklemine güvenme konusundaki ortak tutumu, Siyonistler arasında eşi benzeri görülmemiş bir kafa karışıklığı yaratmış ve onları tehdit diline başvurmaya zorlamıştır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in tehditlerinin "direnişin iradesine gölge düşüremeyeceğini" kaydeden Damuş, "İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerinin hiçbir değeri yoktur ve düşman, Lübnan halkını korkutmak ve geri adım atmaya zorlamak için psikolojik savaş uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin gidişatını belirlemek için arabulucu konumdaki ABD'den, İsrail ile yaptığı görüşmelerin neticesini beklediklerini açıklamıştı.