Turkish Airlines Euroleague'e koronavirüs engeli

05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:55

Euroleague'de oynanması planlanan Anadolu Efes - Bayern Münih ve Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika - Bitci Baskonia, ASVEL - Monaco, Real Madrid - UNICS Kazan, ALBA Berlin - Panathinaikos ve Zalgiris - Olympiakos karşılaşmalarının koronavirüs vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacağı açıklandı.

Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında sadece CSKA Moskova - Barcelona ile AX Armani Exchange Milan - Zenit maçlarının 7 Ocak cuma günü yapılacağı kaydedildi.