Turkish Airlines Euroleague'e koronavirüs engeli
Turkish Airlines Euroleague'in (THY) 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Euroleague'de oynanması planlanan Anadolu Efes - Bayern Münih ve Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika - Bitci Baskonia, ASVEL - Monaco, Real Madrid - UNICS Kazan, ALBA Berlin - Panathinaikos ve Zalgiris - Olympiakos karşılaşmalarının koronavirüs vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacağı açıklandı.
Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında sadece CSKA Moskova - Barcelona ile AX Armani Exchange Milan - Zenit maçlarının 7 Ocak cuma günü yapılacağı kaydedildi.
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