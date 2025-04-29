Hollanda'da dev uyuşturucu operasyonu: Avokado sandılar, kokain çıktı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:50

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:50

Hollanda'nın Barendrecht kentinde bir sebze ithalatçısında 18 Nisan'da ilginç bir olay yaşandı. Şirkette bir avokadonun yere düşmesiyle gerçeğin üzeri açığa çıktı.

Sert bir ses çıkararak yere çarpan avokadonun plastikten yapıldığı anlaşıldı. Ürünü açan yetkililer, içeride kokainle karşılaştı.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nden ithal edilen sevkiyatta 80 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Asıl büyük yakalama birkaç gün sonra geldi. 21-22 Nisan gecesi Rotterdam Limanı'nda gerçekleştirilen rutin bir denetimde, Peru'dan gelen avokado dolu çuvallar arasında 553 kilo kokain daha bulundu.

Böylece toplam 633 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toptan satış değerinin 16 milyon Euro, sokak satış değerinin ise yaklaşık 50 milyon Euro olduğu bildirildi.

ŞİRKETLER TEMİZE ÇIKTI, ŞÜPHE KARTELLER ÜZERİNDE

Yetkililer, uyuşturucunun bulunduğu ithalatçı firmaların kaçakçılıkla bir bağlantısının olmadığını, sevkıyatların sürecinde uyuşturucunun kartel mensupları tarafından gizlenmiş olabileceğini belirtti.

Şüpheler, kargonun Peru ya da Panama’daki aktarma noktalarında yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Peru'nun dünya avokado üretiminde üçüncü, kokain üretiminde ise ikinci sırada yer aldığı biliniyor. Özellikle Panama, Kolombiya’ya komşu olması nedeniyle uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli bir geçiş noktası olarak dikkat çekiyor.